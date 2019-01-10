С нового года в Украине внедрена монетизация субсидий.

Экономных льготников ждет вознаграждение

С 1 мая 2019 года грядет монетизация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.



– Есть категории граждан, которые получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – 100%, 70%, 50% и 25%. С 1 мая этого года льготы тоже будут переведены на систему денежной выплаты, – говорит Ольга Балева. – Управление труда и социальной защиты будет насчитывать льготы, а потом через «Ощадбанк» перечислять деньги предприятиям. И даже льготники в случае экономии смогут получить деньги на руки как вознаграждение за экономное потребление. Такого еще никогда не было.

Как новация работает на Харьковщине и кто может рассчитывать на живые деньги, выяснялПо данным начальника отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольги Балевой, на конец отопительного сезона 2017-2018 годы количество получателей субсидии в Харьковской области составляло порядка 469 тысяч, то есть 42% населения. А на сегодняшний день государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг получают 260 тысяч человек – то есть четверть населения области.– Это связано с тем, что с 1 мая прошлого года были введены некоторые ограничения для получателей субсидии, – поясняет Ольга Балева. – В первую очередь это касается граждан, которые официально не работают и при этом не состоят на учете в центре занятости, не заключили договор добровольного страхования и не оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ), не декларируют доходы. Таким гражданам жилищная субсидия на общих основаниях не назначалась. А факты теневой занятости у нас присутствуют. И эти изменения как раз и были направлены на то, чтобы легализировать заработную плату. И сейчас мы видим динамику – граждане регистрируются в центре занятости, заключают договоры добровольного страхования, декларируют свои доходы.С 1 января 2019 года вступило в силу постановление Кабмина №1176 – о монетизации субсидий.– Это как раз тот процесс, к которому мы готовились – переход на денежную форму, – говорит Ольга Балева.Изменения коснутся пока только тех граждан, которые оформили субсидию с 1 января 2019 года. Для остальных – тех, кто уже получает субсидию (а это 260 тысяч человек), – новация начнет действовать с 1 мая этого года, то есть ощутить на себе все прелести монетизации субсидии они смогут только в следующем отопительном сезоне. В этом же для них ничего не меняется, и подход к назначению субсидии и финансированию останется прежним.– Основным моментом монетизации субсидии является обязательное наличие мобильного телефона. Потому что для всех граждан, которые приходят к нам с 1 января с новыми обращениями, а затем и для всех остальных, номер мобильного будет служить идентификатором, который позволит «Ощадбанку» рассылать сообщения о наличии задолженности, о сумме, которую гражданам необходимо заплатить, – говорит Ольга Балева.Специалист объясняет, что на каждого получателя жилищных субсидий в «Ощадбанке» будет открыта учетная запись.– Именно на эту учетную запись будут поступать деньги. «Ощадбанк» на основании реестров, поданных предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, будет в определенном порядке финансировать эти предприятия. Регламент прописан: какие предприятия в первую очередь, какие – во вторую и т. д., – продолжает начальник отдела льгот и жилищных субсидий. – После этого гражданам придет СМС с информацией, какую сумму им осталось доплатить по факту потребления тех или иных услуг.Если вследствие экономного потребления энергоресурсов у человека на конец отопительного периода останется сумма неиспользованной субсидии – он сможет получить ее на руки в полном объеме.– До этого – по практике последних двух лет – выплачивалась только часть суммы за сэкономленные энергоресурсы: эквивалент стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии. И это касалось исключительно индивидуального отопления, – рассказывает Ольга Балева. – Сейчас же человек сможет получать в конце отопительного сезона всю сумму, которая будет у него в учетной записи, независимо от того, на какой услуге она была сэкономлена – на потреблении воды, тепла, газа или света. Получив соответствующее уведомление от «Ощадбанка», потребитель сам сможет выбрать, оставить деньги на карточном или депозитном счете в том же «Ощадбанке» или перевести средства в другое банковское учреждение. Так или иначе, он сможет воспользоваться сэкономленной суммой на свое усмотрение.По прогнозам специалиста, это может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.