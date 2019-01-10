С нового года в Украине внедрена монетизация субсидий.Как новация работает на Харьковщине и кто может рассчитывать на живые деньги, выяснял «Вечерний Харьков».
По данным начальника отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольги Балевой, на конец отопительного сезона 2017-2018 годы количество получателей субсидии в Харьковской области составляло порядка 469 тысяч, то есть 42% населения. А на сегодняшний день государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг получают 260 тысяч человек – то есть четверть населения области.
– Это связано с тем, что с 1 мая прошлого года были введены некоторые ограничения для получателей субсидии, – поясняет Ольга Балева. – В первую очередь это касается граждан, которые официально не работают и при этом не состоят на учете в центре занятости, не заключили договор добровольного страхования и не оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ), не декларируют доходы. Таким гражданам жилищная субсидия на общих основаниях не назначалась. А факты теневой занятости у нас присутствуют. И эти изменения как раз и были направлены на то, чтобы легализировать заработную плату. И сейчас мы видим динамику – граждане регистрируются в центре занятости, заключают договоры добровольного страхования, декларируют свои доходы.
С 1 января 2019 года вступило в силу постановление Кабмина №1176 – о монетизации субсидий.
– Это как раз тот процесс, к которому мы готовились – переход на денежную форму, – говорит Ольга Балева.
Изменения коснутся пока только тех граждан, которые оформили субсидию с 1 января 2019 года. Для остальных – тех, кто уже получает субсидию (а это 260 тысяч человек), – новация начнет действовать с 1 мая этого года, то есть ощутить на себе все прелести монетизации субсидии они смогут только в следующем отопительном сезоне. В этом же для них ничего не меняется, и подход к назначению субсидии и финансированию останется прежним.
– Основным моментом монетизации субсидии является обязательное наличие мобильного телефона. Потому что для всех граждан, которые приходят к нам с 1 января с новыми обращениями, а затем и для всех остальных, номер мобильного будет служить идентификатором, который позволит «Ощадбанку» рассылать сообщения о наличии задолженности, о сумме, которую гражданам необходимо заплатить, – говорит Ольга Балева.
Специалист объясняет, что на каждого получателя жилищных субсидий в «Ощадбанке» будет открыта учетная запись.
– Именно на эту учетную запись будут поступать деньги. «Ощадбанк» на основании реестров, поданных предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, будет в определенном порядке финансировать эти предприятия. Регламент прописан: какие предприятия в первую очередь, какие – во вторую и т. д., – продолжает начальник отдела льгот и жилищных субсидий. – После этого гражданам придет СМС с информацией, какую сумму им осталось доплатить по факту потребления тех или иных услуг.
Если вследствие экономного потребления энергоресурсов у человека на конец отопительного периода останется сумма неиспользованной субсидии – он сможет получить ее на руки в полном объеме.
– До этого – по практике последних двух лет – выплачивалась только часть суммы за сэкономленные энергоресурсы: эквивалент стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии. И это касалось исключительно индивидуального отопления, – рассказывает Ольга Балева. – Сейчас же человек сможет получать в конце отопительного сезона всю сумму, которая будет у него в учетной записи, независимо от того, на какой услуге она была сэкономлена – на потреблении воды, тепла, газа или света. Получив соответствующее уведомление от «Ощадбанка», потребитель сам сможет выбрать, оставить деньги на карточном или депозитном счете в том же «Ощадбанке» или перевести средства в другое банковское учреждение. Так или иначе, он сможет воспользоваться сэкономленной суммой на свое усмотрение.
По прогнозам специалиста, это может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Экономных льготников ждет вознаграждение
С 1 мая 2019 года грядет монетизация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
– Есть категории граждан, которые получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – 100%, 70%, 50% и 25%. С 1 мая этого года льготы тоже будут переведены на систему денежной выплаты, – говорит Ольга Балева. – Управление труда и социальной защиты будет насчитывать льготы, а потом через «Ощадбанк» перечислять деньги предприятиям. И даже льготники в случае экономии смогут получить деньги на руки как вознаграждение за экономное потребление. Такого еще никогда не было.
– Есть категории граждан, которые получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – 100%, 70%, 50% и 25%. С 1 мая этого года льготы тоже будут переведены на систему денежной выплаты, – говорит Ольга Балева. – Управление труда и социальной защиты будет насчитывать льготы, а потом через «Ощадбанк» перечислять деньги предприятиям. И даже льготники в случае экономии смогут получить деньги на руки как вознаграждение за экономное потребление. Такого еще никогда не было.