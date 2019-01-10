Проект модернизации уличного освещения «Энергия света», инициированный председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, доказал свою эффективность и в нынешнем году расширяет свои границы.

– Большое внимание уделяем освещению районов. Начали масштабную работу в 2018 году. Уличное освещение появилось там, где его не было десятилетиями, где выросло молодое поколение, которое вообще не видело фонарей на улицах своих поселков. Продолжим эту работу, – заверила Юлия Светличная. – Принята программа развития освещения населенных пунктов Харьковской области на 2019-2021 годы. Будем освещать все районы, потому что это вопрос не только качества и комфорта, но и безопасности, развития территорий.В 2018 году в рамках проекта «Энергия света» восстановлено наружное освещение на 351 улице в 105 населенных пунктах области. Заменено 225,5 тыс. метров электрических сетей, установлено 400 новых опор и почти пять тысяч энергосберегающих светильников.В рамках областной программы, рассчитанной на 2019-2021 годы, кроме реконструкции и строительства объектов наружного освещения, будет проводиться ремонт электрических сетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах.По информации Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, уже в 2019 году программой предусматривается строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения в 40 населенных пунктах на 109 улицах. При этом планируется строительство новых сетей наружного освещения на 20 улицах в семи населенных пунктах и ремонт около 2500 входных групп многоквартирных жилых домов.В перечень объектов, которые будут финансироваться в рамках программы, внесены объекты социального значения – школы, детские сады, больницы, амбулатории, а также центральные улицы, основные маршрутные направления, объекты благоустройства – такие, как парки, скверы, площади – и жилой фонд области.