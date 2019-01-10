Украинцы стали чаще использовать покупку домов и квартир за границей, чтобы получить вид на жительство или гражданство стран ЕС.

LIGA.net совместно с британской компанией Henley&Partners выбрала пять стран, куда активнее всего инвестируют граждане Украины.Чтобы получить Golden Residence Permit в Греции, необходимо купить недвижимость стоимостью 250 тысяч евро. Помимо собственника дома или апартаментов, вид на жительство получает его супруга, родители и родители супруги, а также дети в возрасте до 21 года.Вид на жительство выдается на пять лет. После 10 лет проживания в Греции можно претендовать на получение гражданства.Вид на жительство в Испании (Golden Residence Permit) можно получить, если инвестировать в покупку недвижимости не менее 500 000 евро.Как правило, он оформляется на два года и затем продлевается на пять лет. Инвестору выдается карта резидента с биометрическими данными.Заявление на получение вида на жительство рассматривается в течение 20 дней с момента подачи.Гражданство Испании выдается через 10 лет после постоянного проживания в стране.Существует несколько вариантов получения вида на жительство в Латвии. Например, можно вложить в капитал предприятия в Латвии 50 тысяч евро (при условии ежегодных налоговых выплат компании от 40 тысяч ) или 150 тысяч евро без налоговых обязательств. Либо инвестировать 280 тысяч за пять лет в субординированный капитал банка (кредит, который привлекается кредитной организацией) и единовременно уплатить госпошлину в размере 25 тысяч евро. Еще одна опция: приобрести беспроцентные облигации особого назначения на сумму 250 тысяч и единовременно уплатить в госбюджет 25 тысяч евро.Второй способ — покупка недвижимости на сумму от 250 тысяч евро и уплата госпошлины – 5% от стоимости недвижимости.Время рассмотрения документов занимает от 30 до 90 дней.Вид на жительство выдается на пять лет с условием ежегодного продления карты резидента. Постоянно жить в Латвии не обязательно.Для получения вида на жительство в Португалии необходимо инвестировать в покупку недвижимости около 500 тысяч или 350 тысяч, если жилье построено более 30 лет назад, с обязательством реконструировать объект.Вид на жительство выдается на один год, после чего продлевается каждые два года. Через пять лет можно претендовать на получение гражданства.Вид на жительство на Мальте можно приобрести при покупке недвижимости на сумму 320 тысяч евро (270 тысяч — для южной части Мальты или Гозо) либо арендовать недвижимость с арендной платой 12 тысяч в год (10 тысяч — для южной части или Гозо).Дополнительно необходимо оплатить госпошлину 30 тысяч евро.Кроме того, необходимо подтверждение, что ежегодный доход инвестора составляет не менее 100 тысяч евро или что его капитал не менее 500 тысяч.Срок оформления документов занимает три-четыре месяца.