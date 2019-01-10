Происшествие случилось 6 января в пгт Боровая Харьковской области.

По словам 28-летнего пострадавшего между ним и его родственниками возникла ссора. В ходе конфликта 49-летний мужчина и его 24-летний сын стреляли в сторону мужчины, который в это время успел спрятаться за своей машиной Renault. В результате происшествия мужчина не пострадал.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Боровского отделения полиции и эксперты. При осмотре были обнаружены повреждения на автомобиле, его изъяли и поместили на штрафную площадку Боровского отделения полиции. Полицейские опросили свидетелей и потерпевшего, а также установили всех участников конфликта.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.