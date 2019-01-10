9 января на перекрестке улиц Клочковской и Космической столкнулись два автомобиля.

ДТП с машинами "BMW" и "Mercedes" произошло около 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.В результате столкновения пострадали водители обоих авто, а также трое пассажиров "Mercedes". Их отвезли в "неотложку".У обоих авто повреждена передняя часть.Обстоятельства ДТП выясняла следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали организацию дорожного движения во время оформления аварии.