9 января на перекрестке улиц Клочковской и Космической столкнулись два автомобиля.

ДТП с машинами "BMW" и "Mercedes" произошло около 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В результате столкновения пострадали водители обоих авто, а также трое пассажиров "Mercedes". Их отвезли в "неотложку".

У обоих авто повреждена передняя часть.



Обстоятельства ДТП выясняла следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали организацию дорожного движения во время оформления аварии.

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