Вместо рекламы на стокгольмских щитах появляются адреса приютов для бездомных.Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
В первые дни 2019 года на Скандинавию обрушился ураган «Альфрида». В Швеции более 100 тысяч домов остались без электричества, а из-за поваленных деревьев пришлось перекрыть часть дорог.
Труднее всего пережить такую непогоду бездомным людям. Именно с мыслью о них на рекламных ситилайтах Стокгольма разместили адреса приютов. Полиция и спасатели не всегда успевают вовремя оказать им помощь, а так нужная информация всегда под рукой.
Всего в Стокгольме было установлено 53 рекламных щита. Когда температура воздуха ночью опускается ниже -7 °С, на них автоматически появляются объявления с координатами ближайших благотворительных организаций и храмов, готовых принять бездомных. Если температура выше, на бордах появляется информация о том, куда можно пожертвовать одеяла, теплую одежду и еду для людей, живущих на улице.
Ситилайты расположены на оживленных улицах Стокгольма и в тех районах, где чаще всего собираются бродяги.
Проект направлен на то, чтобы повысить осведомленность горожан о благотворительности и помочь найти решение растущего числа бездомных в Европе. Кампания стартовала в декабре и продлится до конца января. В случае ее успеха подобные ситилайты установят и в других городах Швеции.