Харьковские таможенники не позволили вывезти в Россию старинные книги.Контрабанду пытался провезти через “Гоптовку” гражданин Украины на своем автомобиле.
Книги не были задекларированы, – сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
Таможня напоминает, что товары с признаками старины и культурной ценности ограничены для перемещения через таможенную границу Украины в соответствии с Законом Украины от 21 сентября 1999 года № 1068 и приказа Министерства культуры Украины от 22.04.2002 № 258, и подлежат обязательному декларированию при перемещении через таможенную границу Украины.