Международному аэропорту «Харьков» не присваивали новое имя.В сервисе «Google Maps» аэропорт назван как «Международный аэропорт «Харьков» имени Егора Летова». Но официальное название учреждения никто не менял. Сейчас в компании пытаются разрешить сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отметил, что аэропорт является собственностью города, и только городской совет имеет право присваивать ему то или иное имя. Существует процедура переименования, предусмотренная действующим законодательством Украины.
В настоящее время в Харьковском городском совете нет обращений относительно переименования Международного аэропорта «Харьков».