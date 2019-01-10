Исследование, проведенное в Великобритании сотрудниками Университета Лафборо, показало, что размер живота может влиять на мозг.

Об этом пишет МедикФорум со ссылкой на EurekAlert.Результаты показали, что у людей с излишками жира в области живота объем мозга меньше, чем у стройных.Объектом наблюдения ученых стали 9 652 человека возрастом старше 55 лет. 19% из числа этих добровольцев страдали от избыточной массы тела.У испытуемых проверили соотношение талии и бедер и вычислили общий процент жира в их телах. Также, задействовав МРТ, ученые исследовали мозг добровольцев. Помимо этого были приняты в расчет возраст, уровень артериального давления, факторы курения и физической активности, присутствующие в жизни участников проекта. В результате специалистами были получены данные, подкрепляющие теорию о влиянии избыточного веса на мозг.В частности, исследователи установили, что ожирение с преобладанием висцерального жира (то есть, с увеличенным размером живота) коррелирует с более низким содержанием серого вещества в головном мозге.– Жир может провоцировать иммунную систему к чрезмерной активации, вредящей мозгу и заставляющей его уменьшаться в размере, повышая тем самым вероятность потери памяти, - отметили авторы проекта.Отметим, что другие научные исследования свидетельствуют: процессы уменьшения объемов серого вещества в головном мозге более интенсивны у заядлых курильщиков в сравнении с некурящими людьми.