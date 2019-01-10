Автор видеозаписи Алексей "Малыш" Болдырев стал известен в Украине после того, как под обстрелами поднял в Донецком аэропорту национальный флаг.

Студия Babylon'13 показала фрагмент видео из будущего цикла хроник, посвященных обороне Донецкого аэропорта. В этом сюжете главный герой - заместитель командира взвода 93-й бригады ВСУ "Холодний яр" херсонец Алексей Болодырев с позывным "Малыш".Боец неоднократно выкладывал по ходу войны в Донбассе отдельные записи собственной хроники, которые снимал на мобильный телефон, в том числе и видео, на котором группа "киборгов" поднимает украинский флаг над новым терминалом аэропорта.На контракт после аэропорта Алексей пошел, не сообщив знакомым. Он сирота, его в селе Большие Копани в Херсонской области воспитала бабушка.Спустя год после финальных кадров в этом сюжете Болдырев вместе с другом Ираклием "Ика" Кутелией погибли во время "перемирия" в поселке Опытное неподалеку от ДАП: их БМП-2 9 декабря 2015 года подорвалась на фугасе. "Малышу" было 28 лет.В последней записи в Facebook за неделю до гибели Болдырев написал: "Так часто стала звучать фраза "Люди устали от войны"... Дорогие люди, отдохните. Мы не устали и защитим ваш отдых. Для вас войны нет, но вы всё равно устали от неё. Не переживайте! Здесь, где войны нет, мы, идиоты, которые могли откупиться или свалить в другую страну, защитим ваш отдых. Мы не умеем уставать. И не нужно париться о пацанах, которые здесь! Вы ведь не просили вас защищать. Вы вообще не понимаете, за кого мы здесь воюем. Но это не важно. Вы ведь устали. Отдыхайте".