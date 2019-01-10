В Харькове активисты организации "Світанок" демонтировали на улице Пушкинской мемориальную доску, посвященную советскому писателю Николаю Островскому.Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава движения Вадим Поздняков.
Памятный знак был установлен на стене Института патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где в 1924-1926 годах лечился страдавший полиартритом автор романа "Как закалялась сталь".
"В Харькове еще осталась одна аннотационная доска и три бюста Островскому. В ближайшее время будет сделано все, чтобы их не было", - написал Поздняков.
Напомним, в сентябре минувшего года в Харькове демонтировали и разбили мемориальную доску советскому деятелю Дмитрию Клапцову. Активисты "декоммунизировали" улицу Болбочана, которая расположена в Новобаварском и Холодногорском районах, а ранее носила имя Клапцова. Он известен как основатель комсомола в Харькове и один из организаторов первого захвата города большевиками.