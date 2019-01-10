Зоологи попросили харьковчан по возможности поить птиц.Об этом сообщает Статус-Кво.
По информации зоопарка, зимой пернатые испытывают не только голод, но и жажду. В норме почти все птицы восполняют нехватку воды в организме за счет снега.
– Нынешней зимой из-за оттепелей, перемежающихся с морозами, почти весь снег оказался покрыт ледяной коркой, которую большинство птиц не в силах клевать. Поэтому рекомендуется в местах подкормки птиц любым подходящим инструментом мелко искрошить лед или мерзлый снег. Но следите, чтобы это не были участки, посыпанные солью! А для голубей есть смысл хотя бы раз в день наливать воду в любую подходящую емкость. Желательно использовать такую посуду, чтобы из нее могли напиться (без риска утонуть в глубокой воде) даже воробьи и синицы, - отметили зоологи.