На продолжительность жизни и процесс старения влияют частые встречи с друзьями и любимыми родственниками.

К такому выводу пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, материал опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Так, ученые в течение четырех лет наблюдали за жизнью 7304 человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. Специалисты выяснили, что у пожилых людей, уделявших больше внимание общению с близкими и как минимум раз в неделю встречавшихся с друзьями, посещавших спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, здоровье оказалось крепче.По мнению ученых, ведущие активную жизнь в преклонном возрасте люди чувствуют ее значимость и осмысленность, что позитивно влияет на здоровье.