Городской совет провел половину сделок по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных на территории, где будет строиться линия метро от станции «Метростроителей» до станции «Одесская».

По словам директора Департамента регистрации горсовета Олега Дробота, всего горсовету необходимо будет выкупить 89 объектов у 145 физических и юридических лиц. 97% собственников дали согласие на проведение переговоров по выкупу, и 70% из них согласились с предложенной ценой. Уже произведена половина сделок на сумму более 40 млн грн.Четыре собственника отказались от переговоров. По информации Олега Дробота, один из них не пошел на контакт с городскими службами и отказался от встречи с наблюдателями от Европейского банка реконструкции и развития. Этот же собственник в конце прошлого года зарегистрировал на своем земельном участке еще один дом.Новое жилье уже нашли около 30 собственников, сообщили в горсовете.