СБУ и прокуратура разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами России для проведения подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию для трудоустройства сотрудник государственного научного учреждения Харькова был завербован вражеской спецслужбой. За денежное вознаграждение мужчина согласился собирать информацию о местах дислокации воинских частей в регионе, их принадлежности к определенному роду войск, персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы. Полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи.Когда мужчина приехал в Украину, за ним стали наблюдать. В рамках открытого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своего государственного учреждения. Перед передачей данных злоумышленник был задержан.Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ. По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа «для служебного пользования». Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.В рамках уголовного производства, открытого по ст. 14 и ч. 1 ст. 111, задержанному объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.