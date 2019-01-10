Родители девушек Йилдыз Букет и Хюснюбеи Зейнеп рассказали о взаимоотношениях погибшей с подозреваемым.

Тела двух студенток из Харькова 10 января в 10.00 забрали родные погибших. Об этом журналисту сайта 057 рассказал почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый.– Родители рассказали, что Йилдыз Букет встречалась с подозреваемым ранее. Они расстались, и он начал ревновать девушку: встречал ее, преследовал, выяснял отношения. Главной причиной убийства, по мнению родителей и полиции, стала ревность парня, - отметил Белый.Почетный консул добавил, что подруга девушки, Хюснюбеи Зейнеп, стала случайным свидетелем убийства, когда вернулась домой. Ее тело нашли у двери в верхней одежде. Труп второй убитой нашли в коридоре.Напомним, что тела двух девушек в съемной квартире на улице Валентиновской харьковские полицейские нашли 3 января. У них были перерезаны горла. Позже следователи разыскали подозреваемого 20-летнего гражданина Турции Джокмез Гусну Джан. Очевидцы рассказали, что 31 декабря 2018 года слышали ссору между парнем и девушкой. В начале января гражданин Турции покинул Харьков.5 января его задержала турецкая полиция. Как отметил Белый, парень был на кладбище возле могилы своего отца.