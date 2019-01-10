Один из символов Нью-Йорка — знаменитый небоскреб Chrysler Building — может быть выставлен на продажу из больших затрат на его содержание.

Как сообщает The Wall Street Journal, обслуживать сделку будет компания по предоставлению услуг в сфере недвижимости CBRE Group Inc.Решение о продаже принял владелец 90% акций здания — государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council. Остальная часть пакета принадлежит застройщику из Нью-Йорка Tishman Speyer Properties.Отмечается, что на реновацию здания в 1997 году было потрачено $100 млн, а ежегодная аренда земли под небоскребом обходится примерно в $32,5 млн и дорожает с каждым годом.Владение небоскребом в сумме своей обошлось дороже, чем контрольный пакет акций, который арабы приобрели в 2008 году за $800 млн.