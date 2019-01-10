Тридцать пять новых детсадов и более сотни групп появились на Харьковщине за последние два года.

Меняется методика воспитания

Дошкольное образование – в приоритете

Дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений в области председатель ХОГА Юлия Светличная называет среди главных приоритетов 2019 года.У команды Юлии Светличной – амбициозные планы относительно дошкольного образования, создания мест в детских садиках.На протяжении всех лет независимости Украины в области отмечался дефицит мест в детских садах. В некоторых селах садиков не было вообще, а в городах областного значения попасть в дошкольное учреждение было сложнее, чем в вуз. В ситуацию вмешалась Юлия Светличная — активно взялась за создание новых мест в детских садах.— Восстанавливаем дошкольное образование. За два последних года открыли 35 новых детсадов и более ста групп. Таким образом создали три тысячи дополнительных мест, — сообщила глава области.В 2018 году в области открыли 21 детский сад и 35 дополнительных групп в существующих учреждениях. В целом создано 1676 новых мест в дошкольных учебных заведениях.Садики в районах области создаются современные, комфортные, оснащенные новейшим оборудованием и мебелью. Например, у малышей Глушаковского детсада (Купянский район) появился даже новенький бассейн. В этом дошкольном учреждении открыли третью – дополнительную — группу, где теперь воспитывают ребятишек не только из Глушковки, но и из соседних сел. Малышей в садик подвозит школьный автобус. Подход к созданию новых мест, как всегда, — комплексный: отремонтировали методический кабинет, лестницы, установили игровую площадку, обновили всю посуду, постельное белье и мебель. Мамы малышей не нарадуются.— Группы просто в отличном состоянии, музыкальный зал отремонтирован, появился даже бассейн, – говорит местная жительница Анна Сокол.Юлия Светличная отмечает: при объединении усилий меценатов и спонсоров, а также местных бюджетов, в том числе сельского, сделано все, чтобы дети имели хорошие возможности для развития.— Будем продолжать это делать. В 2019-м создадим еще одну дополнительную группу, – заверила глава области.Новые сады и дошкольные подразделения в учебно-воспитательных комплексах и лицеях появились, в частности, при Бригадировском и Залиманском лицеях в Балаклейском районе, при Багаточернещинском лицее – в Сахновщинском, при Чемужовской ООШ – в Змиевском, при Гусинском, Лесностенковском, Кондрашовском лицеях на Купянщине и лицее Купянского районного совета.Работа над разветвлением сети дошкольного образования в области продолжается. Так, масштабные объекты сегодня строятся в Песочине и Южном Харьковского района.— В Южном около 200 детей находятся в очереди на посещение детского сада. На 2019 год мы запланировали финансирование для продолжения реконструкции и строительства дополнительного трехэтажного корпуса детского образовательного учреждения, — сообщила Юлия Светличная. — Это позволит создать 130 мест для дошкольников.В Песочине в сентябре минувшего года начали строительство нового комплекса, который будет включать начальную школу и садик на 95 мест.И это не просто места, где мама может оставить ребенка, когда идет на работу, — изменились подходы к образованию.— Сегодня дошкольное образование для пятилетних ребятишек является обязательным. Это определенная ступенька, чтобы пойти в первый класс «Новой украинской школы». Мы должны сегодня на 100% обеспечить охват дошкольным образованием детей пятилетнего возраста и желательно создать дополнительные места в районах, где их сегодня не хватает, — отмечает заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.В 2017 году, по данным областного управления статистики, 63% детей от трех до шести лет были охвачены дошкольным образованием. А по информации, которую недавно озвучивала ХОГА, сегодня уже 85% детей ходят в садики.— У нас есть такой интересный показатель, как количество детей в детских садах на сто мест. Если раньше было 109 детей на сто мест, то сегодня – 103. За всю историю независимой Украины это наилучший показатель в Харьковской области. И все благодаря совместным усилиям команды председателя ХОГА Юлии Светличной, — отмечает Анатолий Бабичев. — Все источники финансирования были задействованы – и государственные, и областные, местные и, конечно, внебюджетные средства.В контексте «Новой украинской школы» меняется и методика воспитания в дошкольных учебных учреждениях. Если раньше дошкольное образование рассматривалось как помощь родителям, чтобы они имели возможность работать, то сегодня это — обучающий процесс. В дошкольных учреждениях образования появилось много новых программ – и музыкальные, и основы иностранных языков. С таким багажом знаний в «Новой украинской школе» ребенку будет намного легче. Однозначно, новый подход нуждается в модернизации материально-технической базы. И в Харьковской области уже даже появился свой термин — «Новый украинский детский садик».— Открываются современные заведения дошкольного образования, в которых материально-техническая база, дидактические, обучающие материалы соответствуют не только отечественным стандартам, но и европейским, — уверяет Анатолий Бабичев. — Поэтому нам не стыдно зайти в любое дошкольное учреждение области, которое открылось за последние два года. Оно современное, и устраивает не только нас — чиновников, но и родителей, и детей.В детских садиках Харьковщины инклюзия становится реальностью.Например, в Краснокутском районе открыли две новые группы — ясельную и инклюзивную, — куда будут ходить 15 детей.— Это было заброшенное здание, которое требовало ремонта. Нашли возможность, приняли соответствующее решение – и сделали. Надеюсь, что в этом детском дворце будет только смех, только хорошие эмоции, будет очень весело и интересно, — сказала Юлия Светличная.Сегодня более 50 детей на Харьковщине охвачены инклюзивным образованием именно в дошкольных заведениях. А это очень непросто — нужны профессионалы, которые могут заниматься такими детьми, но далеко не в каждом селе можно найти подобного специалиста.— Тем не менее, мы стараемся создавать соответствующие условия. Воспитатели получают дополнительное образование, чтобы общаться и работать с такими ребятишками, — отмечает Анатолий Бабичев. — Мы не останавливаемся и через несколько лет сможем с уверенностью сказать, что 100% заведений среднего и дошкольного образования будут иметь возможность открывать инклюзивные классы и группы.Развитие гуманитарной сферы — в первую очередь, образования и здравоохранения — будет приоритетным в 2019 году, заверила Юлия Светличная.— Мы уже предусмотрели финансирование дошкольного образования и будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Также сделаем все, чтобы закупать качественное оборудование и мебель. Важно, что объекты, которые строятся в области, — это современные детские сады. Они красивые, комфортные и оснащены всем необходимым. Сегодня в селе дети имеют не худшие, а иногда даже лучшие условия, чем в областном центре, — подчеркнула глава области.