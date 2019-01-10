Петр Порошенко сказал об этом во время молебна за получение Томоса об автокефалии и образовании Православной Церкви Украины.

Праздничная литургия состоялась в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно с участием Святейшего Филарета.Томос об автокефалии и образовании Православной Церкви Украины был торжественно внесен в собор и размещен возле царских врат.Глава государства поздравил всех присутствующих в храме с Рождеством Христовым и напомнил, что в этом году оно было очень особенным, ведь Украина и ее народ получили на праздник «большой подарок от Господа» - Украинскую Православную Церковь.«Это то, о чем молились и мечтали поколения украинцев с самого первого дня крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Украинцы мечтали получить от Матери-Церкви автокефалию. И 333 года назад, когда на украинскую церковь было надето московское иго, все эти годы поколения украинцев молились, чтобы Господь послал нам независимость, автокефалию поместной церкви», - сказал он.«И в этом году Господь услышал нас. Услышал молитвы иерархов и священников, услышал молитвы прихожан. Когда мы обратились вместе – я, как Президент, Верховная Рада, которая поддержала обращение Президента, все иерархи украинских церквей», - добавил Петр Порошенко.«Чудо произошло. Все ждали, что мы будем уговаривать их годами, а это случилось сразу», - сказал Президент и констатировал, что теперь «звезда великой православной нации - Православной Церкви Украины, сияет среди поместных православных церквей».«Мы одна из крупнейших православных наций. И тысячи людей, которые собрались в этом храме, и те, кто не попал в него и стоят на улице, – стоят с благодарственной молитвой Господу за его подарок», - добавил он.Глава государства также напомнил, как 15 декабря на Объединительном Соборе была создана Православная Церковь Украины и избран ее предстоятель: «Хочу поблагодарить всех, кто молился за то, чтобы это стало возможным. И почему это так важно для меня как для Президента? Поскольку это не просто создание церкви, а я еще раз подчеркиваю – без этого не может быть свободного и независимого государства Украина».«Поэтому Москва так агрессивно боролась, чтобы не было у нас канонической автокефальной православной церкви, признанной мировым православием, Вселенским Патриархатом. Им принципиально важно было не отпустить Украину из Российской империи», - добавил Петр Порошенко.Президент подчеркнул, что «Томос является свидетельством того, что Украина приобрела свободу, независимость».Отдельно Президент поблагодарил Святейшего Филарета: «Можно было бы прилагать множество усилий, но если бы 25 лет назад Его Святейшество не заложил фундамент в виде церкви, на базе которой появилась (новая церковь – ред.) и объединилась вместе с УАПЦ, иерархами УПЦ МП, то это все было бы невозможным. И вот за веру в Украину и в нашу церковь, за решительные действия в защиту Украины принял решение наградить Святейшего Патриарха Филарета самым высоким званием – Герой Украины», - сказал Петр Порошенко.Святейший Филарет поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за решение о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины. Отдельно он отметил усилия Президента Петра Порошенко: «Предыдущие президенты тоже много делали для получения Томоса, но не достигли этого. А Петр Алексеевич своей мудростью и настойчивостью достиг своей цели. И мы благодарим вас».Он отметил, что УПЦ КП длительное время «стучала в дверь Вселенского Патриарха, но они не открывались». «А почему они открылись? Потому что Бог создал такие условия, при которых Вселенский Патриарх не мог поступить иначе... Мы благодарим, прежде всего, Богу за это», - добавил он.Филарет вручил Главе государства орден святого апостола Андрея Первозванного.