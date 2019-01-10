Бывший полузащитник киевского "Динамо", московского ЦСКА и харьковского "Металлиста" футболист Борис Деркач не имеет определенного места жительства и находится в индийском квартале столицы Малайзии Куала-Лумпуре.

По информации издания, 54-летний украинец находится в Малайзии без паспорта, так как он его заложил. В последний раз Деркач выходил на связь с украинскими СМИ в марте 2014 года, тогда он сообщил, что является футбольным агентом.– Сейчас для меня главное – семья. Нужно детей ставить на ноги. У меня уже почти 10 лет – новый отрезок в жизни. Венгерские приключения и тюрьму забыл как страшный сон. Не сломался. Считаю, что из непростой жизненной ситуации вышел достойно. Работа футбольного агента вызывает нарекания у очень многих, но я через свою совесть еще ни разу в этом бизнесе не переступил. С некоторыми у нас не подписаны агентские контракты – только джентльменские соглашения. В этом просто нет необходимости. Ребята знают, что в любом вопросе достаточно моего слова. Я слишком много пережил, чтобы сейчас обманывать людей, – отмечал тогда Деркач в интервью.Как напомнили в издании, Деркач отсидел 12 лет за вооруженное ограбление в Венгрии, а затем был переведен в Украину. Мужчина начинал свою футбольную карьеру в дубле “Металлиста” в 1981 году. После этого он продолжил карьеру в харьковском “Маяке” (ныне не существует). После начала службы в армии в 1985 году выступал за киевский СКА. По приказу Генштаба игрок был переведен в московский ЦСКА, за который выступал до лета 86-го, провел 14 матчей и забил гол.После завершения воинской службы вернулся в “Металлист”, где оставался до 1989 года. В следующем году перешел в киевское "Динамо". В составе команды Деркач стал победителем чемпионата СССР 1990 года. Увлекшись азартными играми, Деркач проигрывал достаточно крупные по тем временам суммы. В 1992 году Деркач оказался в чемпионате Болгарии, в составе Левски (София), а уже в следующем году перебрался в венгерскую "Ньиредьхазу". Команде не удалось показать ожидаемого владельцами результата, и после понижения в классе украинский легионер остался без работы.