Минувший год был успешным для Харьковщины, в том числе в вопросах развития спорта, отметила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная во время посещения Харьковской школы высшего спортивного мастерства.

Руководитель области ознакомилась с условиями работы ХШВСМ и пообщалась с его коллективом.– Спорт и культура - то, что не может финансироваться по остаточному принципу, как это было раньше. За последние годы ситуация меняется. Спорт начинает дышать новой жизнью. Мы очень плодотворно поработали в прошлом году – построено и восстановлено много спортивных объектов. Сегодня спортивная инфраструктура доступна для всех желающих во всех районах области, - сказала Юлия Светличная.Она заверила, что в 2019 году спорт, как и гуманитарная сфера в целом, – по-прежнему в приоритете областного руководства.– Мы уже заложили в областном бюджете финансирование для дальнейшего развития инфраструктуры и обеспечения спортсменов необходимым оборудованием и инвентарем. Выделили средства на ремонт бассейнов. Будем укреплять не только спорт высоких достижений, но и массовый спорт. Мы должны дать возможность всем желающим, независимо от места проживания, с детства заниматься физической культурой, – подчеркнула руководитель области.Председатель ХОГА отметила большую роль харьковской спортивной школы на общенациональном уровне.– Харьковские спортсмены вносят большой вклад в общенациональную копилку наград. На базе ШВСМ в этом году повышали мастерство более 300 спортсменов. Здесь тренируются победители национальных и международных соревнований. Будем повышать качество оборудования и поддерживать тренерский состав, который готовит спортивных звезд Харьковщины, – сказала Юлия Светличная. – Впереди – летняя Олимпиада 2020 года. Уверена, что благодаря слаженной работе руководства и тренерского штаба ШВСМ харьковская школа сделает свой весомый вклад в успехи национальной команды. У нас есть звезды и есть тренерская команда, которая дает им возможность проявить себя, прославлять Харьковскую область и Украину на международной арене.По словам директора ШВСМ Андрея Олефиренко, в последние годы учреждение имеет ощутимую поддержку со стороны руководства области. В 2018 году в школе был проведен капитальный ремонт по утеплению фасада учебно-спортивного здания и гаражей, а также отремонтирована кровля, приобретен новый инвентарь почти на полтора миллиона гривен.– Сегодня школа занимает первое место среди ШВСМ Украины. С 2014 по 2018 год наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях 41 золотую, 67 серебряных и 44 бронзовые медали. На Олимпиаде 2016 года 22 наших воспитанника вошли в сборную. Сегодня 31 человек является кандидатом в олимпийскую сборную 2020 года. Эти успехи были бы невозможны без поддержки, которую мы сегодня ощущаем со стороны областной администрации, – отметил директор ШВСМ.Во время встречи с коллективом школы Юлия Светличная передала государственные награды работникам учреждения. Звание почетного работника физической культуры и спорта Украины было присвоено Геннадию Махновскому, звание «Заслуженный тренер Украины» – Наталье Головкиной и Владимиру Уткину. Также тренеры ШВСМ получили почетные награды ХОГА.