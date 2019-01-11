В этом году церемонию «Оскар» ожидают новшества.

Американская киноакадемия решила, что 91-я церемония вручения кинопремии обойдется без ведущего сообщает Variety.Общаться со зрителями и объявлять номинации будут приглашенные звезды, сменяя друг друга. Такое будет происходить впервые за последние 30 лет.Без ведущего церемония была лишь в 1989 году. Тогда 11-минутный музыкальный номер открыл шоу вместо основного монолога хозяина вечера. Планируется, что паузы, отведенные под шутки ведущего, будут заполняться видеотрансляциями и музыкальными номерами.Церемония вручения состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatre. Номинантов объявят 22 января.Напомним, киноакадемия представила ведущего 5 декабря. Кевин Харт должен был заменить Джимми Киммела, который вел два предыдущих «Оскарf». После чего на комика обрушились в сети с критикой, вспомнив его гомофобные твиты, сделанные в 2009-м и 2010 году.Чтобы сильно не накалять обстановку, Харт решил отказаться вести мероприятие. Он принес свои извинения за неаккуратные слова в адрес секс-меньшинств, отметив, что меняется в лучшую сторону.Академия рассматривала возможность участия Харта в «Оскарt», если бы он объяснил свою позицию и раскаялся в интервью с Эллен ДеДженерес.В 2017 году церемония вручения премии «Оскар» закончилась грандиозным сандалом. Звезды картины «Бонни и Клайд» Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые объявляли победителя в главной категории, назвали не тот фильм.