Россия будет любыми способами останавливать все суда, по ее мнению, незаконно проходящие по Керченскому проливу.Об этом заявил член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «24 канал» со ссылкой на российский источник, информируют «Экономические новости».
По его словам, Россия будет задерживать «нарушителей» границы «в прямом эфире» независимо от национальности.
– Никаких сенсаций, никакой бравады не будет. Пограничники соответствии с российским законодательством обеспечивают границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы какие-то другие национальности — они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы. Все это, исходя из сложившейся ситуации, увидят в прямом эфире, — заявил представитель РФ.
Кроме того, российский сенатор добавил, что РФ будет контролировать ситуацию вблизи Керченского пролива беспилотниками и техническими средствами.
Заявление Клинцевич сделал в ответ на слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко.
Накануне он отметил, что Украине необходимо при поддержке своих западных партнеров продолжать попытки прохода военных кораблей через Керченский пролив.
– Здесь есть два варианта. Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выходки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда. Честно говоря, именно так и было, и косвенно Путин подтвердил это на итоговой пресс-конференции. Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России, — отметил Романенко.