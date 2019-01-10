Поддержка гуманитарной сферы – залог устойчивого экономического развития, уверена руководитель области Юлия Светличная, по инициативе которой прошлый год на Харьковщине стал годом восстановления культурной инфраструктуры.

– В прошлом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области, – рассказала председатель ХОГА Юлия Светличная. – Системно подходим к этой работе, укрепляя учреждения как в областном центре, так и в районах. Было отремонтировано около 200 домов культуры. По некоторым объектам провели капитальные ремонты, по некоторым - текущие. Например, Барвенковский дом культуры реконструировали полностью, восстановлены учреждения в Сахновщинском, Коломакском, Кегичевском районах. Эти заведения не видели ремонта по 30-40 лет, там не было никаких условий для занятий и концертов. Исправляем эту несправедливость - культура не может финансироваться по остаточному принципу».Что касается учреждений культуры областного и государственного уровня – всем театральным и концертным учреждениям предоставляется поддержка из областного бюджета.В этом году почти каждое театральное учреждение областной собственности получило финансовую поддержку на проведение ремонтных работ. Это замена крыш, окон, энергосберегающие технологии и т.п. Так, например, в театре музкомедии отремонтировали фасад, заменили отопление и крышу, установили новые кресла в зрительном зале. Проведен капитальный ремонт входной группы главного фасада театра им. Пушкина и изготовлена ​​проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания театра. Заменены окна и входные двери в театре кукол.Безусловно, самый масштабный проект, который реализуется в области в сфере культуры, – это строительство филармонии. Уже открыт лучший в Украине органный зал, вскоре состоится первый концерт в новом большом зале.Кроме того, по инициативе Юлии Светличной, с этого года будет увеличена зарплата работникам областных театров и концертных учреждений.– Мы нашли возможность увеличить на 30% зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются области и имеют статус академических. Это большое количество людей, и все они имеют право на достойную оплату труда, – подчеркнула Юлия Светличная.Среди коллективов, которые будут получать с 2019 года более высокие зарплаты, коллективы театров им. Т. Шевченко, им. А.С. Пушкина, кукол им. В.А. Афанасьева, для детей и юношества, музыкальной комедии, Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский», Большой Слобожанский ансамбль песни и танца и Харьковская областная филармония.Также в 2018 году председатель ХОГА при поддержке Администрации Президента и Министерства культуры добилась того, чтобы сотрудники ХНАТОБа, который имеет статус национального уже 8 лет, начали получать соответствующие надбавки.