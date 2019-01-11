Вороны могут определить вес объекта на глаз. До сих пор ни одно животное не демонстрировало таких способностей.

Международная группа ученых, объединившая сотрудников Кембриджского университета в Великобритании, Университета Окленда в Новой Зеландии и Института имени Макса Планка в Германии, в своей работе занималась умением новокаледонских воронов на глаз определять вес объекта. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».«Если мы увидим картонную коробку, которую носит ветер по улице, и коробку, которая осталась неподвижной, мы сможем сделать вывод, какая из коробок тяжелая, а какая легкая. Эта способность делать выводы о свойствах объекта посредством наблюдения, а не только посредством прямой обработки, без сомнения, очень полезна во многих случаях», – объяснили исследователи.Предыдущие эксперименты на животных, в первую очередь на шимпанзе, показали, что, несмотря на их умение сортировать объекты по весу, они не могут определить вес объекта лишь на основании наблюдений. В новом исследовании участвовали 12 ворон, пойманных в дикой природе.Ворон разделили на две группы и обучили использовать различные объекты для получения пищи. В их распоряжении были тяжелые и легкие предметы: для половины ворон попадание тяжелого предмета в трубку привело бы к получению угощения, в отличие от легких предметов, а для другой половины угощение приносили, наоборот, использование легких объектов.На следующем этапе новые предметы, которые птицы раньше не видели, были подвешены перед вентилятором. Затем птицы должны были наблюдать за объектами в двух условиях: при включенном вентиляторе, в котором более легкий объект поддавался дуновению ветра, и с выключенным вентилятором, в котором оба объекта оставались неподвижными. В течение трех дней птицам показывали этот процесс с интервалом в несколько часов. Наконец, вороны были подвергнуты испытанию. Исследователи хотели проверить, вспомнят ли птицы, какие из объектов (тяжелые или легкие) они должны поместить в трубку, чтобы получить угощение. Вороны успешно справились с этим заданием.«Несмотря на то, что у птиц не было возможности познакомиться с объектами до начала испытаний, животные сперва коснулись правильного объекта в 73% случаев. Наши результаты показывают, что вороны использовали прежние знания о поведении объектов на ветру, чтобы определить их вес при принятии решения», – рассказывают исследователи.Предыдущие тесты на наличие когнитивных способностей также показывали, что вороны во многом не уступают человекообразным обезьянам, а в этом эксперименте – даже превосходят.