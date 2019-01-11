С начала года вступил в силу закон об ужесточении мер против уничтожения лесов.

На сколько повысили штрафы и что грозит за незаконные действия с лесом – в сюжете Радио НВ Изменения внесли в административный, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон о предпринимательской деятельности по экспорту леса. Нормы направлены на сохранение экологической безопасности Украины. Регулирование должно также предотвратить незаконный вывоз необработанных лесоматериалов.Штраф за незаконную порубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение лесных культур предусматривает от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. А для должностных лиц штраф составит от 75 до 150 необлагаемых минимумов. То есть денежное наказание выросло втрое за первое правонарушение. За второе в течение года заплатить придется в пять раз больше, чем раньше.За повреждение леса сточными водами, химическими веществами и вредными выбросами штрафы для граждан также выросли втрое, а для должностных лиц – в пять раз. Таким образом гражданам за загрязнение леса сточными водами придется заплатить от 30 до 90 необлагаемых минимумов доходов. А должностным лицам такое нарушение обойдется от 150 до 250 необлагаемый минимумов.Изменения в законодательстве, которые вступили в силу с первого января, не являются системными. Такое мнение в комментарии НВ высказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднак.Несмотря на запрет экспортировать необработанную древесину, которая действует уже три года, контрабанда не прекратилась, говорит Еднак. Изменения, вступившие в силу, не касаются реформирования Гослесагентства, в котором перекрещиваются функции контроля лесной политики и хозяйствования. Они должны быть разделены, подчеркнул Еднак.– Наша позиция была такой, чтобы передать часть функций Министерству экологии и природных ресурсов. Потому что после реформы 2011 года правительства Януковича-Азарова фактически все агентства подчиняются Министерству аграрной политики. Поэтому, если уж лесхозы подчиняются МинАПК, то хотя бы функции выдачи разрешений на руки нужно передать Министерству экологии и природных ресурсов, чтобы они были разграничены и чтобы "рука руку не мыла", а было разграничение функций, снижение коррупционных рисков. Пока политически мы не видим поддержки таких предложений, – отметил Еднак.Впрочем частичная прозрачность в лесной сфере под давлением депутатских обращений уже достигнута, добавил политик.Некоторые областные управления лесного хозяйства уже выкладывают планы рубок и лесные билеты в открытый доступ. Также в Верховной Раде регистрируется законопроект о единой информационной системе учета древесины. Это обеспечит свободный доступ к процессам выдачи разрешений, перемещениям заготовленной древесины, картографическим материалам.В Украине до сих пор не выработаны единые стандарты для определения объемов незаконной вырубки леса. Эксперты и официальные органы называют разные цифры, заявил в комментарии Радио НВ профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев.Разночтения касаются в том числе санитарных рубок. И это лишь один из аспектов, который, по мнению профессора, следует урегулировать для установления объективной картины незаконной вырубки леса.– Есть сложная система отвода в рубку: все, что за пределами официальных разрешений, это меньше процента от общего объема вырубленной древесины. Это то, что сообщают Гослесагентства. Идет дискуссия о правильности и неправильности разрешений, которые получает часть вырубленной древесины. Часть экспертов относит рубки, которые официально имеют разрешение, к нелегальным, поэтому такая дискуссия возникает. Нужно уточнять термины и понятия, – отметил Зибцев.Профессор также добавил, что вырубка лесов – не единственная угроза. Значительно больший эффект на лесные хозяйства будут иметь изменения климата. Они уже вызывают усыхание сосен, граба и ясеня. Усыхание может распространиться на сотни тысяч гектаров. В соседних странах Польши и Беларуси уже принимают меры для противодействия усыханию лесов.