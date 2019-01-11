Кабинет министров Украины на заседании 10 января утвердил перенос рабочих дней в 2019 году.Согласно распоряжению правительства, в этом году у украинцев будет три рабочих субботы. Об этом сообщает ЗН.
В частности для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2019 году рекомендуется для работников с пятидневной рабочей неделей с выходными в субботу и воскресенье перенести рабочие дни с:
- вторника 30 апреля на субботу 11 мая (понедельник 29 апреля - выходной из-за празднования Пасхи в воскресенье 28 апреля);
- понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря;
- вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.
Таким образом в этом году у украинцев будет несколько блоков выходных:
- три дня в марте на Международный женский день — 8-10 марта;
- пять дней на Пасху, который совпадает с майскими праздниками — 27-29 апреля, 30 апреля - 1 мая;
- один день до Дня победы — 9 мая;
- три дня на Троицу — 15-17 июня;
- три дня на День Конституции 28-30 июня;
- три дня на День независимости 24-26 августа;
- три дня на День защитника Украины — 12-14 октября;
- один день на католическое Рождество — 25 декабря;
- четыре дня на Новый год — 29 декабря - 1 января.
В то же время специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.