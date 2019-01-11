Астрономам удалось зафиксировать повторяющийся быстрый радиовсплеск (FRB), которые раньше считали сигналами инопланетян, в галактике, которая располагается на расстоянии 1,5 миллиарда световых лет от Земли.

Как сообщает The Independent, повторяющийся радиосигнал исследователям удалось зафиксировать во второй раз за всю историю наблюдений.Отмечается, что наиболее примечательно в новом открытии то, что исследователи зафиксировать шесть повторений быстрого радиовсплеска. Из 60 FRB известных на данный момент повторялся только один.– До сих пор был известен только один повторяющийся FRB. Зная, что есть еще один, мы можем предположить, что существуют и другие. И с большим количеством повторений и источников для изучения, мы сможем раскрыть эту космическую тайну – откуда они пришли и что их вызывает, - заявила одна из исследователей Ингрид Стеирс.По мнению исследователей, обнаружение еще одного повторяющегося радиовсплеска означает, что человечество может обнаружить "целую популяцию" подобных событий. Кроме того, наличие двух повторяющихся FRB поможет ученым понять, что отличает их от одиночных, и выяснить природу их происхождения.Впервые быстрые радиовсплески были замечены в 2007 году, однако признанного объяснения они не получили до сих пор. Неизвестен и их источник: он может располагаться и в нашей Галактике, и за ее пределами, и даже на Земле, создаваясь техническими устройствами.Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.