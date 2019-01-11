Очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Критерии будущего президента

Избирательная кампания стоит недешево

Снять кандидата за нарушения практически невозможно

Не более двух сроков подряд

Особенности президентской избирательной кампании-2019

Будет ли второй тур?

Все остальные – скорее пиар

Что входит в обязанности президента?

Календарь президентских выборов

По прогнозам политологов, на высший государственный пост будут претендовать не менее 30 человек. Кто же может быть кандидатом в президенты и каковы особенности нынешней президентской гонки?По словам политолога Валерия Дудко, кандидат на пост главы государства должен отвечать нескольким критериям.— Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине на протяжении десяти лет перед днем выборов, — говорит Валерий Дудко. — Кроме того, и это новация -- кандидат на пост главы государства должен быть физически здоров. А вот требование относительно психического здоровья депутаты еще не приняли. Вопрос о прохождении соответствующего медицинского обследования для тех, кто баллотируется в Верховную Раду и в президенты, пока еще в стадии обсуждения. Образование претендента на пост главы государства роли не играет.Кандидата на пост президента может выдвинуть партия или он имеет право объявить о самовыдвижении.Далеко не все желающие, соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут претендовать на президентское кресло: чтобы стать кандидатом – понадобится для начала два с половиной миллиона гривен.— Это размер избирательного взноса, который самовыдвиженцу или партии необходимо внести для регистрации в ЦИК, — поясняет Валерий Дудко. — Эти деньги вернут только в том случае, если кандидат пройдет во второй тур или выиграет выборы.Однако на этом расходы не заканчиваются. Чтобы победить в выборах, нужно нанимать агитаторов, распространять агитационные материалы, покупать рекламу в СМИ. По подсчетам политологов, в этом году реальная полномасштабная качественная избирательная кампания обойдется кандидату примерно в 100 миллионов долларов.Деньги аккумулируются на специальном банковском счете – по закону кандидат обязан открыть накопительный счет своего избирательного фонда. Пополнять его можно личными, партийными средствами или средствами политических сторонников.Кандидат в президенты должен предоставить декларацию о доходах за год, который предшествовал году выборов. Сведения, указанные в декларации, проверяет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Если в декларации обнаружатся ошибки и неточности, это не является основанием для отказа в регистрации – ошибки нужно просто исправить.Закон предусматривает снятие кандидата с регистрации, например, по собственному желанию или в связи с потерей трудоспособности. Снять кандидата в президенты с регистрации за серьезные нарушения практически невозможно, отмечает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.— Если ввести норму снятия кандидатов за подкуп избирателей, начнет применяться механизм политической расправы. Будут примеры псевдоподкупа, чтобы снять конкурента. Здесь нужна более качественная законодательная база и работа правоохранительных органов, — говорит глава КИУ.Согласно 103-й статье Конституции Украины президент избирается тайным голосованием сроком на пять лет. При этом избираться более чем на два срока подряд не разрешается.— В истории независимой Украины есть только один пример, когда президент избирался на два срока подряд. Леонид Кучма управлял страной с 1994 по 2005 годы – две каденции подряд, — уточняет Валерий Дудко. — Он хотел идти на третий срок, мотивируя тем, что одна каденция была неполной. Но международное сообщество сочло это нарушением закона, и Кучма прекратил избирательную кампанию. Он рассчитывал, что после выдвижения Януковича народ возмутится, что к управлению страной рвется кандидат с судимостью, и тот не пройдет. Но, к сожалению, этого не произошло…По словам политолога Игоря Полищука, каждая избирательная кампания имеет свою специфику.— Теоретический аспект. Выборы будут проходить в парламентско-президентской республике. В компетенцию президента входят оборона страны, национальная безопасность и внешняя политика. Исходя из этого и надо выбирать человека, который сможет эффективно выполнять данные функции, — говорит Игорь Полищук.Фактический аспект, по словам политолога, заключается в том, что граждане Украины живут в очень сложное время.— Существует агрессия России на востоке страны, и часть территории – так называемые ЛНР и ДНР – мы не контролируем. Второй момент: аннексирована часть территории – Крым. Кроме того, идет ползучая аннексия Азовского моря. Вот эта конфигурация факторов формирует большую угрозу государственности, — говорит Игорь Полищук. — И, делая выбор, задайте себе вопрос: кто из нынешней когорты кандидатов в президенты может справиться с такими вызовами? Надо четко понимать, за кого голосуешь и какие реальные дела этот человек может предъявить обществу.По мнению Валерия Дудко, победить в первом туре вряд ли удастся кому-то из кандидатов. Политолог считает, что часть голосов ныне действующего президента перетянет на себя Зеленский, который уже заявил о своем участии в выборах.— Электорат Зеленского – это электорат Порошенко. То есть тот, кто вроде бы должен голосовать за ныне действующего президента – но может «отвалиться» и проголосовать за Зеленского. Комик вреден своей непредсказуемостью – за «темную лошадку» всегда голосует большинство. Есть, конечно, шанс, что Зеленский «протухнет» раньше, чем раскрутится, потому что шоумен не сможет долго держать электорат в своих руках. Да, симпатиков у него будет много. Он объявил, что включает в свою команду всех, кто не связан с политикой. А это значит, что контролировать выборы, участвовать в избирательной кампании будут непрофессионалы. Эффективность же непрофессионала равна 10%. Поэтому вероятность того, что, даже достигнув результата, Зеленскому удастся его закрепить, очень мала. Вот в чем его трагедия, — считает Валерий Дудко. – К тому же я не думаю, что за него будут голосовать люди, которые не смотрят телевизор. Многие воспринимают его как комика, но это вовсе не значит, что они станут его сторонниками как политика. Кстати, после заявления Зеленского о том, что он идет в президенты, в интернете появилась масса негативных высказываний. Тем не менее его участие снижает шансы Порошенко набрать необходимое количество голосов в первом туре. А если еще и Вакарчук появится рядом – они здорово рассеют президентский электорат.Таким образом, второй тур, как полагает политолог, неизбежен, и туда с большой долей вероятности попадут Порошенко и Тимошенко.— Зеленскому нечего делать с электоратом Тимошенко, он его не возьмет — у нее устоявшийся электорат и есть шансы войти во второй тур голосования. Но победить в первом туре она не сможет – голосов не хватит, — говорит Валерий Дудко.Анатолию Гриценко политолог прогнозирует максимум третье место.— Он объединился с двумя политсилами и пытается подтянуть других политиков, но у этих политсил нет ярко выраженных структур на местах, — поясняет Валерий Дудко. — Если у «Батьківщини» есть партийные организации в каждом районе каждой области, то у Гриценко нет ничего. А значит, и результат будет вдвое ниже от того, что может выдать «Батьківщина» – т. е. третье место, а возможно, – четвертое-пятое.Такой же «виртуальностью» отличается и Ляшко.— Его структуры на уровне областей есть, но районные не имеют юридического лица, а значит, их нет. Они существуют отдельными звеньями и размазаны по поверхности. Поэтому говорить о том, что Ляшко чего-то может достичь, не приходится. Он виртуален, — отмечает Валерий Дудко.Такая же судьба, по мнению политолога, уготована Бойко и Рабиновичу.— Они будут делить один и тот же электорат с Вилкулом — народ долго будет разбираться, за какой же «Оппоблок» голосовать: за Вилкула или за Бойко. Так что высокого результата там тоже не будет, — уверен Валерий Дудко. — А все остальные – это больше пиар, нежели выдвижение.По подсчетам политологов, кандидатов на пост президента Украины в этом году будет не менее тридцати.— При таком количестве выдвиженцев раздробить электорат очень легко, — считает Валерий Дудко. — Поэтому возможен вариант, что электорат будет «качаться» три месяца подряд, и многие лишь в последнюю минуту определятся, за кого же проголосовать. Кроме того, человек при таком богатстве выбора может просто перечеркнуть бюллетень, проголосовав таким образом против всех. Кстати, после того как убрали графу «Против всех», количество испорченных бюллетеней увеличивается с каждым годом. А это понижает процент участвующих в голосовании.Согласно Конституции президент является главой государства и выступает от его имени.«Президент является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина», – говорится в Основном законе.Полномочия президента: назначает командование ВСУ; вносит в Верховную Раду постановление об увольнении и назначении премьер-министра, министра иностранных дел, главы СБУ; объявляет военную мобилизацию и демобилизацию; представляет государство на международном уровне; назначает послов; имеет законодательную инициативу, подписывает законы, принятые Верховной Радой.Президент, как и народные депутаты, пользуется правом неприкосновенности.31 декабря – общее начало избирательного процесса.С 31 декабря по 3 февраля – выдвижение кандидатов на пост президента, регистрация.До 8 февраля (включительно) - окончание регистрации кандидатов на пост президента. До8 марта (включительно) кандидаты могут снять кандидатуру.До 29 марта – предвыборная агитация. Она начинается на следующий день после регистрации кандидатов, а заканчивается в 0 часов перед днем выборов.С 29 марта – запрет на обнародование или распространение опросов общественного мнения на тему выборов.31 марта с 8.00 до 20.00 – голосование. На зарубежных участках – по местному времени. До 10 апреля – объявление результатов. 15 дней после объявления результатов – официальное завершение избирательного процесса.21 апреля 2019 – дата вероятного второго тура, если в первом никто из кандидатов не наберет большинства голосов (50% + 1).К 1 мая – результаты вероятного второго тура.Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов.