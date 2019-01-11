Колядки, шествие по Сумской и квесты – 12-13 января в Харькове пройдет III Всеукраинский фестиваль вертепов «Вертеп-фест 2019».

С первого года существования фестиваль проводится при активной поддержке Харьковской облгосадминистрации.В этом году на праздничное мероприятие съедутся 56 коллективов и 1029 участников из разных областей.– Хочу пригласить всех харьковчан принять участие в фестивале, – говорит заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев. – В этом году он будет масштабным – приедут представители всех регионов Украины. Областная государственная администрация и лично Юлия Светличная стали партнерами третьего «Вертеп-феста», и я хочу поблагодарить организаторов этого замечательного мероприятия.Чем же приготовили гостям организаторы фестиваля?12 января 11.00-13.50 — старт фестиваля дадут своими выступлениями коллектив «Святовид» на лестнице ХНАТОБа.13.30-14.30 — ключевым событием «Вертеп-феста» станет парад вертепов от площади Конституции до площади Свободы.14.30-15.00 – на главной площади Харькова состоится всеукраинская акция одновременного исполнения колядки «Нова радість стала» и открытие фестиваля.В этом году к традиционной акции присоединились более 30 городов и сел Украины. В это же время «Нова радість» зазвучит в Лондоне (Великобритания), Вене (Австрия), Карлсруэ (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Люблине и Прошовице (Польша) и, возможно, в Гренобле (Франция).15.00-20.00 — концерты по всему городу в местах отдыха харьковчан: на площадь Свободы, площадка перед ХНАТОБ и перед памятником Т.Г. Шевченко, а также – в парках города, супермаркетах, ТРЦ и т.д.В течение дня пройдут театрализованные представления в театрах, присоединившихся к фестивалю.13 января «Вертеп-фест 2019» переместится в парк Горького.10.00-12.00 – выступление вертепных коллективов на центральной сцене.12.00-14.30 — для участников фестиваля прогулки и экскурсии по городу, выступления-экспромты.15.00-18.00 — впервые в истории фестиваля для коллективов-участников устроят «Етновечорниці», на которые также приглашены представители этнических сообществ Харькова, Азербайджана, Армении, Греции и др. На этой встрече состоится флешмоб — все вместе споют «Одна калина за вікном, одна родина за столом», продемонстрировав тем самым единство одной большой дружной семьи. По окончании – ужин.А поможет ориентироваться в городе и на мероприятиях «Вертеп-феста» новинка — мобильное приложение Wayley, туристический путеводитель, который разработали студенты НТУ «ХПИ».