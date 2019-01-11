В этом году на Харьковщине наметилась тенденция к увеличению желающих служить в Вооруженных силах Украины по контракту.

Как сообщил военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, плановое задание на 2018 год для Харьковской области по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, которое составляло 2100 кандидатов, выполнено на 100%.— Основные усилия были направлены на комплектование в первую очередь частей десантно-штурмовых войск, морской пехоты военно-морских сил ВСУ, сухопутных войск, которые выполняют задания в зоне ООС, — уточнил он. — Причем 7% набранных контрактников составляют женщины, а 35% — участники боевых действий, которые выполняли боевые задания в зоне АТО и ООС.Юрий Калгушкин напомнил, что контракт для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины имеют право подписывать граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные для прохождения военной службы и не привлекавшиеся к уголовной ответственности.— Что касается сроков, то для рядового состава контракт может быть подписан на три года, для сержантского состава – на пять лет, для участников боевых действий — краткосрочный контракт на шесть месяцев, — говорит военком.По его словам, кандидаты, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту, и имеют удостоверение участника боевых действий по той военно-учетной специальности, по которой они уже проходили военную службу, — направляются напрямую в воинские части.— Те, кто имеет перерыв более одного года или не проходил службу, либо служил до 2014 года и не является участником боевых действий, – направляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят подготовку от двух до трех месяцев, а потом направляются в воинские части на те должности, которые они заранее выбрали, — продолжает Юрий Калгушкин.Облвоенком отмечает, что количество желающих отправиться в армию по контракту в этом году выросло. И не последнюю роль в этом сыграло увеличение денежного обеспечения военнослужащих с 1 января 2019 года.— Если сравнивать январь 2018 и январь 2019 годов, то наблюдается тенденция к увеличению количества кандидатов, желающих пойти на военную службу по контракту, — говорит Юрий Калгушкин. — В областной военный комиссариат уже обратились более ста человек, которые хотят получить информацию об увеличении денежного обеспечения, а также об условиях прохождения военной службы и социальном пакете.Юрий Калгушкин напомнил, что за всеми военнослужащими по контракту сохраняется рабочее место и средняя заработная плата, которая выплачивается непосредственно по месту предыдущей работы.— Контрактникам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение форменной одеждой, обедом, а также отпуск, дополнительные денежные выплаты на оздоровление, помощь в решении социально-бытовых проблем. Если все это перевести в денежный эквивалент, то обеспечение контрактников возрастает минимум в два раза. Поэтому служба по контракту в ВСУ является конкурентоспособной на рынке труда в Харьковской области, — отмечает военком областного военкомата.