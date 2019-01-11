Будущим стоматологам и психологам придется выучить физику, а фармацевтам – математику.
Вступили в силу новые условия приема в вузы в 2019 году — соответствующий приказ МОН размещен на сайте министерства. Среди нововведений — механизм первоочередного зачисления, расширенные льготы и сокращенный срок вступительной кампании.
Творческие конкурсы – до подачи заявлений
При поступлении на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Что касается иностранных языков, то засчитываться будут только сертификаты 2018 и 2019 годов. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.
Необходимость проведения творческих конкурсов в некоторых вузах, а также создание равных условий для их участников независимо от оценок ВНО потребовали изменений сроков проведения творческих конкурсов. Они пройдут с 1 до 10 июля, то есть до начала приема заявлений. В Минобразовании полагают, что если такие экзамены будут проводиться до начала приема документов, абитуриенты смогут сдавать их сразу в нескольких вузах. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов — с 11 до 22 июля, но только для абитуриентов, желающих учиться на контракте.
Прием заявлений – с 10 июля
Коснулись изменения и сроков проведения вступительной кампании – они стали более компактными. А возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.
Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов — 10 июля. Заканчивается подача заявлений в 18.00 22 июля — для поступающих только по сертификатам ВНО 2018-го года. И 16 июля — для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.
Физика и математика набирают вес
Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям. Это, в частности, «Среднее образование (физика)», «Профессиональное образование (охрана труда)», «Аудиовизуальное искусство и производство», «Дизайн», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Психология», «Химия», «Физика и астрономия», «Прикладная физика и наноматериалы», «География», «Технологии легкой промышленности», «Агроинженерия», «Гражданская безопасность» и все специальности отрасли знаний «Здравоохранение». В большинстве случаев усилена роль знаний по математике и физике в оценке знаний абитуриентов.
Например, на специальности «Аудиовизуальное искусство и производство» и «Дизайн», в 2018 году вторым конкурсным предметом была история Украины, в 2019-м — история Украины или физика. На «Менеджмент социокультурной деятельности» в 2018 году вторым конкурсным предметом была история Украины, а в 2019-м – математика.
Первоочередное зачисление — тем, кто готов работать в селе
С 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование / Педагогика» и 22 «Здравоохранение», которые заключат соглашение об отработке не менее трех лет в селе или поселке городского типа.
Также на следующий год расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем социальной ответственности. Речь идет о специальностях «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация, промышленная фармация». Чтобы подать на них заявление, поступающий должен иметь конкурсный балл не менее 130.
Как и в 2018-м, минимальный порог установлен также на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Для участия в конкурсе на эти специальности абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.
Еще одна важная новация 2019-го — расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.
Для будущих магистров
Что касается поступления в магистратуру, то основным изменением здесь будет расширение перечня специальностей, на которые надо сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО.
В частности, добавятся специальности «Музееведение, памятниковедение», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Информационное, библиотечное и архивное дело», все специальности отраслей знаний «Богословие», «Социальные и поведенческие науки», «Управление и администрирование», «Информационные технологии», «Публичное управление и администрирование».
Как и в прошлом году, ЕВИ также нужно будет сдавать на специальности отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Сфера обслуживания», «Право» и «Международные отношения». На специальности «Право» и «Международное право» поступающие будут сдавать также единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) по праву и общим учебным юридическим знаниям.
Регистрация на ЕВИ и ЕПВИ продлится с 13 мая до 18.00 3 июня. Экзамен пройдет 2 июля, а вступительные испытания — 4 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 10 июля и в продлится до 23 июля.
Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.
Без изменений
В количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра – изменений не произошло. На бюджет – по прежнему максимум семь на четыре специальности. На контракт — количество заявлений не ограничивается.