Будущим стоматологам и психологам придется выучить физику, а фармацевтам – математику.



Творческие конкурсы – до подачи заявлений

Прием заявлений – с 10 июля

Физика и математика набирают вес

Первоочередное зачисление — тем, кто готов работать в селе

Для будущих магистров

Без изменений

В количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра – изменений не произошло. На бюджет – по прежнему максимум семь на четыре специальности. На контракт — количество заявлений не ограничивается.

Какие еще новации вступительной кампании ждут абитуриентов, которые будут штурмовать украинские вузы в этом году?Вступили в силу новые условия приема в вузы в 2019 году — соответствующий приказ МОН размещен на сайте министерства. Среди нововведений — механизм первоочередного зачисления, расширенные льготы и сокращенный срок вступительной кампании.При поступлении на бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Что касается иностранных языков, то засчитываться будут только сертификаты 2018 и 2019 годов. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.Необходимость проведения творческих конкурсов в некоторых вузах, а также создание равных условий для их участников независимо от оценок ВНО потребовали изменений сроков проведения творческих конкурсов. Они пройдут с 1 до 10 июля, то есть до начала приема заявлений. В Минобразовании полагают, что если такие экзамены будут проводиться до начала приема документов, абитуриенты смогут сдавать их сразу в нескольких вузах. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов — с 11 до 22 июля, но только для абитуриентов, желающих учиться на контракте.Коснулись изменения и сроков проведения вступительной кампании – они стали более компактными. А возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму.Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов — 10 июля. Заканчивается подача заявлений в 18.00 22 июля — для поступающих только по сертификатам ВНО 2018-го года. И 16 июля — для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям. Это, в частности, «Среднее образование (физика)», «Профессиональное образование (охрана труда)», «Аудиовизуальное искусство и производство», «Дизайн», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Психология», «Химия», «Физика и астрономия», «Прикладная физика и наноматериалы», «География», «Технологии легкой промышленности», «Агроинженерия», «Гражданская безопасность» и все специальности отрасли знаний «Здравоохранение». В большинстве случаев усилена роль знаний по математике и физике в оценке знаний абитуриентов.Например, на специальности «Аудиовизуальное искусство и производство» и «Дизайн», в 2018 году вторым конкурсным предметом была история Украины, в 2019-м — история Украины или физика. На «Менеджмент социокультурной деятельности» в 2018 году вторым конкурсным предметом была история Украины, а в 2019-м – математика.С 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование / Педагогика» и 22 «Здравоохранение», которые заключат соглашение об отработке не менее трех лет в селе или поселке городского типа.Также на следующий год расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем социальной ответственности. Речь идет о специальностях «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация, промышленная фармация». Чтобы подать на них заявление, поступающий должен иметь конкурсный балл не менее 130.Как и в 2018-м, минимальный порог установлен также на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Для участия в конкурсе на эти специальности абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.Еще одна важная новация 2019-го — расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.Что касается поступления в магистратуру, то основным изменением здесь будет расширение перечня специальностей, на которые надо сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку по технологии ВНО.В частности, добавятся специальности «Музееведение, памятниковедение», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Информационное, библиотечное и архивное дело», все специальности отраслей знаний «Богословие», «Социальные и поведенческие науки», «Управление и администрирование», «Информационные технологии», «Публичное управление и администрирование».Как и в прошлом году, ЕВИ также нужно будет сдавать на специальности отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Сфера обслуживания», «Право» и «Международные отношения». На специальности «Право» и «Международное право» поступающие будут сдавать также единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) по праву и общим учебным юридическим знаниям.Регистрация на ЕВИ и ЕПВИ продлится с 13 мая до 18.00 3 июня. Экзамен пройдет 2 июля, а вступительные испытания — 4 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 10 июля и в продлится до 23 июля.Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.