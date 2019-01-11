Слобожанские щедривки, колядки, посевальные песни – в Харькове пройдет традиционный фольклорный фестиваль «Святовид».

Фольклорный фестиваль зимнего календаря проходит в формате праздничного концерта, где фольклорные группы из Харьковской области поют колядки, щедривки, традиционные для нашего региона.— Мероприятие ориентировано на местную традицию и проводится ежегодно с 2006 года. А с 2017-го — «Святовид» проходит в рамках фестиваля вертепов «Вертеп-фест», — рассказывает ведущий методист лаборатории исследований нематериального культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства, руководитель фольклорного ансамбля «Муравский шлях» Галина Лукьянец.В этом году участие в мероприятии примут более 30 творческих коллективов фольклорного направления со всех уголков Харьковщины – как детские, так и взрослые.— В репертуаре преобладают аутентичные произведения — песни, которые на протяжении веков звучали во время рождественских и новогодних праздников в селах именно нашего региона, — уточняет ведущий методист отдела методической работы Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства Наталья Олейник. – Меланочки, посевальные песни, а также театрализованные действа. Это материал в основном наш – харьковский, возможно будет немного Слобожанщины, я имею в виду Сумскую область. Но большей частью песни собирали в нашем регионе.По словам Натальи Олейник, коллективы покажут и некоторые эпизоды вертепного действа, будут ряженые.— Но такого материала немного, потому что в нашем регионе в ХХ столетии данные церковные традиции быстро отошли в связи с тем, что советская власть их просто ликвидировала, — говорит она.А вот коллективы, которые съедутся на «Вертеп-фест» из других уголков Украины, привезут свои вертепы, потому что, например, на западе Украины эта традиция сохранилась до сих пор.Фольклорный фестиваль «Святовид» пройдет 12 января на лестнице Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (ул. Сумская, 25). Начало — в 11.00.