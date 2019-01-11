Слобожанские щедривки, колядки, посевальные песни – в Харькове пройдет традиционный фольклорный фестиваль «Святовид».Фольклорный фестиваль зимнего календаря проходит в формате праздничного концерта, где фольклорные группы из Харьковской области поют колядки, щедривки, традиционные для нашего региона.
— Мероприятие ориентировано на местную традицию и проводится ежегодно с 2006 года. А с 2017-го — «Святовид» проходит в рамках фестиваля вертепов «Вертеп-фест», — рассказывает ведущий методист лаборатории исследований нематериального культурного наследия Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства, руководитель фольклорного ансамбля «Муравский шлях» Галина Лукьянец.
В этом году участие в мероприятии примут более 30 творческих коллективов фольклорного направления со всех уголков Харьковщины – как детские, так и взрослые.
— В репертуаре преобладают аутентичные произведения — песни, которые на протяжении веков звучали во время рождественских и новогодних праздников в селах именно нашего региона, — уточняет ведущий методист отдела методической работы Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства Наталья Олейник. – Меланочки, посевальные песни, а также театрализованные действа. Это материал в основном наш – харьковский, возможно будет немного Слобожанщины, я имею в виду Сумскую область. Но большей частью песни собирали в нашем регионе.
По словам Натальи Олейник, коллективы покажут и некоторые эпизоды вертепного действа, будут ряженые.
— Но такого материала немного, потому что в нашем регионе в ХХ столетии данные церковные традиции быстро отошли в связи с тем, что советская власть их просто ликвидировала, — говорит она.
А вот коллективы, которые съедутся на «Вертеп-фест» из других уголков Украины, привезут свои вертепы, потому что, например, на западе Украины эта традиция сохранилась до сих пор.
Фольклорный фестиваль «Святовид» пройдет 12 января на лестнице Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (ул. Сумская, 25). Начало — в 11.00.