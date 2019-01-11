Определились полуфиналисты, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Израиле.Имена 16 полуфиналистов национального отбора появились на официальной странице конкурса в Twitter.
В полуфинал прошли трое харьковчан: это Вера Кекелия, KAZKA (солистка Александра Зарицкая), рок-группа LETAY.
Полуфиналы национального конкурса пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля. Прямые эфиры будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:Перший.
Полный список полуфиналистов:
- Braii
- Freedom jazz
- KAZKA
- YUKO
- The Hypnotunez
- LAUD
- TAYANNA
- Brunettes Shoot Blondes
- Вера Кекелия
- ЦеШо
- Ivan NAVI
- Анна-Мария
- BAHROMA
- LETAY
- КiRA MAZUR
- KHAYAT
Для справки. Вера Кекелия - финалистка 7 сезона "Голоса страны", ее тренером был харьковский певец Сергей Бабкин.
Александра Зарицкая также участвовала в "Голосе страны" и в "Х-факторе".
Группа LETAY основана в 2010 году в Харькове.
Для KAZKA и LETAY это уже не первое участие в национальном отборе Евровидения.