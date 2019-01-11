Определились полуфиналисты, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Израиле.

Имена 16 полуфиналистов национального отбора появились на официальной странице конкурса в Twitter.

В полуфинал прошли трое харьковчан: это Вера Кекелия, KAZKA (солистка Александра Зарицкая), рок-группа LETAY.

Полуфиналы национального конкурса пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля. Прямые эфиры будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:Перший.

Полный список полуфиналистов:

    - Braii
    - Freedom jazz
    - KAZKA
    - YUKO
    - The Hypnotunez
    - LAUD
    - TAYANNA
    - Brunettes Shoot Blondes
    - Вера Кекелия
    - ЦеШо
    - Ivan NAVI
    - Анна-Мария
    - BAHROMA
    - LETAY
    - КiRA MAZUR
    - KHAYAT

Для справки. Вера Кекелия - финалистка 7 сезона "Голоса страны", ее тренером был харьковский певец Сергей Бабкин.

Александра Зарицкая также участвовала в "Голосе страны" и в "Х-факторе".

Группа LETAY основана в 2010 году в Харькове.

Для KAZKA и LETAY это уже не первое участие в национальном отборе Евровидения.

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