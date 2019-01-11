Определились полуфиналисты, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае в Израиле.

Имена 16 полуфиналистов национального отбора появились на официальной странице конкурса в Twitter.В полуфинал прошли трое харьковчан: это Вера Кекелия, KAZKA (солистка Александра Зарицкая), рок-группа LETAY.Полуфиналы национального конкурса пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля. Прямые эфиры будут транслироваться на телеканалах СТБ и UA:Перший.Полный список полуфиналистов:- Braii- Freedom jazz- KAZKA- YUKO- The Hypnotunez- LAUD- TAYANNA- Brunettes Shoot Blondes- Вера Кекелия- ЦеШо- Ivan NAVI- Анна-Мария- BAHROMA- LETAY- КiRA MAZUR- KHAYATВера Кекелия - финалистка 7 сезона "Голоса страны", ее тренером был харьковский певец Сергей Бабкин.Александра Зарицкая также участвовала в "Голосе страны" и в "Х-факторе".Группа LETAY основана в 2010 году в Харькове.Для KAZKA и LETAY это уже не первое участие в национальном отборе Евровидения.