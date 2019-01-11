В Харьковской области пограничник попытался дать взятку своему коллеге.Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, сотрудники Управления внутренней безопасности совместно со следователями Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Харьковского отряда, который пытался дать взятку в $300 сотруднику УВБ.
"Указанные денежные средства злоумышленник передавал за несоздание препятствий при прохождении им службы, а также за неразоблачение работником внутренней безопасности его противоправной деятельности по содействию неустановленным гражданским лицам в незаконном перемещении товаров через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 369 УК Украины ("дача взятки").