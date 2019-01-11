Украинец Роман Зозуля, который выступает за испанский клуб «Альбасете», помог прийти в себя своему одноклубнику во время матча против «Гранады» в чемпионате Испании, сообщает издание 5maseldescuento.es.

Один из игроков «Гранады» столкнулся с албанцем Рэем Манаем, и тот потерял сознание. Роман Зозуля первым пришел на помощь и оказал Манаю первую медицинскую помощь.Позже пострадавшего футболиста забрали с поля медики. Манай, встретившись с командой уже после игры, сказал Зозуле: «Ты спас меня».Роман Зозуля – один из немногих украинских футболистов, который занимается волонтерством и оказывает помощь украинской армии, пишет Liga.net. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.