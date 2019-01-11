Свыше 12 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГФС в Государственный бюджет Украины за 2018 год.

В сравнении с 2017 годом перечисления увеличились на 752 млн грн (6,5 %).Основные бюджетообразующие товары в 2018 году:- реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачены налоги 1 миллиард 397 млн. грн.;- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества, воски минеральные- 1 миллиард 170 млн. грн.;- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - 1 миллиард 089 млн. грн.;- табак и промышленные заменители табака - 1 миллиард 025 млн. грн.В декабре 2018 года таможней перечислено 1 млрд 54 млн грн.За 2018 год через таможенную границу Украины Харьковской таможней ДФС пропущено 34 миллиона 724 тысяч тонн грузов, 2 миллиона 148 тысяч транспортных средств и 4 миллиона 940 тысяч граждан. За декабрь 2018 года пропущено 2 миллиона 524 тысяч тонн грузов, почти 150 тысяч транспортных средств и 318 тысяч граждан.Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одним из ключевых задач таможни. В этом направлении таможня демонстрирует постоянное увеличение количества заведенных дел о нарушении таможенных правил.Так, с начала года таможней заведено 3493 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 38 миллионов 552 тысяч гривен, которые на 1981 дело больше, чем в 2017 году. На протяжении декабря 2018 года заведен 338 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 544 тысяч гривен, которые на 137 дел больше в сравнении с декабрем 2017 года.За 2018 год таможней рассмотрено 2491 дело о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 7 миллионов 859 тысяч гривен. На протяжении декабря 2018 года таможней рассмотрено 396 дел о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 971 тысяч гривен.