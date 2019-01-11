Служба безопасности Украины в 2018 году выявила и блокировала 360 «киберинцидентов», сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, в прошлом году за антиукраинскую пропаганду привлечены к ответственности 49 администраторов соцсетей, 29 лицам объявили о подозрении и 20 приговоров суда вступили в силу.В начале декабря 2018 года СБУ сообщила о попытках российских спецслужб провести кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы украинской судебной власти.В конце ноября эксперты CERT-UA сообщили, что Россия готовит кибератаку на компьютеры госорганов Украины.