Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости, будет запрещено с 13:00 до 14:30 в субботу, 12 января.

Это связано с проведением фестиваля «Вертеп-фест-2019» В это время автобусы будут курсировать следующим образом:№20э, 217э: - пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;№78е, 202э: - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;№119э: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: - пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.Также на этом участке ул. Сумской будет запрещено движение троллейбусов.