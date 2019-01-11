В Харьковском зоопарке празднично упаковали угощения для животных.



Подарки получили попугаи, лисицы, амурский тигр и другие животные, и все очень забавно отреагировали на угощения.Для попугаев сделали коробочки с фруктами, украшенные снежинками. И оказалось, что декор понравился пернатым намного больше угощения. А вот кто проявил свой нрав на полную силу, так это наш красавец тигр Елисей. Увидев мясную тушу, он как истинный хищник начал рычать. Фенеков же больше заинтересовало не само угощение, а праздничная коробка. Миниатюрные лисички долго присматривались, но потом поняли, что в каждой из ячеек их ждет что-то вкусное.Чтобы добавить разнообразия и внести элемент непредсказуемости в жизнь питомцев, в зоопарке уделяют большое внимание обогащению среды обитания (сложный интерьер вольера с бревнами, корягами, укрытиями и т.д.), применяют разнообразный подход в подаче корма.