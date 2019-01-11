Харьковские пограничники предотвратили вывоз в Россию экземпляров Библии, которым более ста лет.

Библии, которые, возможно, составляют историческую и культурную ценность, пытался вывезти в Российскую Федерацию тридцатилетний житель Донецкой области.Во время погранично-таможенного контроля на пункте пропуска Гоптовка в автомобиле «Мерседес» было обнаружено три экземпляра Библии 1904 года. Старинные книги находились среди личных вещей в багажном отделении транспортного средства.Их стоимость будет определена после проведения экспертной оценки.