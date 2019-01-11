Празднование Щедрого вечера пройдет 12-13 января в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



На главной сцене выступят народные коллективы со всей Украины, которые исполнят святочные песни и представят обычаи своих регионов.Так, 12 января в парке выступят народный ансамбль «Сварожичі» и вокальное трио «Душа», а в Развлекательном центре состоятся народные мастер-классы.13 января представители всех областей представят традиции украинского вертепа, пройдут детские и молодежные развлекательные программы с конкурсами. В 16:00 на главной сцене состоится театральное обрядовое шоу «Рождество», пройдут концерт ансамбля «Весна» и праздничное шоу группы «Льюис Кэрролл».