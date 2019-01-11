По сравнению с 2018 годом фонд денежного обеспечения военнослужащих на 2019 год увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%.

– Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» для Министерства обороны предусмотрены расходы для выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ в сумме 49,6 млрд грн, – сообщил начальник управления организационного и социальных выплат Департамента финансов Министерства обороны Украины Вячеслав Салахов. – Увеличение фонда на 15,2 млрд грн позволит выполнить задачи по повышению денежного обеспечения военнослужащих не менее чем на 30%, учитывая что минимальный размер для военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - не менее десяти тысяч гривен в месяц.По словам Вячеслава Салахова, повышение размера денежного обеспечения военнослужащих будет осуществлено за счет дополнительных выплат, в частности, надбавки за особенности прохождения службы и ежемесячной премии.Как сообщил Вячеслав Салахов, в 2019 году установлен минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы – 65% от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава. Отдельным категориям военнослужащих, в зависимости от особенностей прохождения ими военной службы, размер указанной надбавки увеличивается до 100%.– Это такие категории военнослужащих, как, например, врачи, механики-водители танков, гаубичных самоходно-артиллерийских установок, БМП, наземные авиационные специалисты, плавсостав, десантники, спецназовцы, летчики и другие, - отметил Вячеслав Салахов.Он также акцентировал внимание, что в этом году, учитывая высокий риск для жизни и повышенный уровень психологической и физической нагрузки, увеличен размер ежемесячной премии военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, морской пехоте, в составе экипажей надводных кораблей. Штабистов повышение не коснется.