Начало торжественного мероприятия - в 11:00. Оно пройдет в Харьковском Национальном театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.В этом году Каразинский университет вручит дипломы образовательного уровня «магистр» 1332 студентам дневной и заочной формы обучения.Наибольшее количество выпускников - на таких факультетах:- экономический – 238 человек;- факультет иностранных языков – 145 человек;- международно-экономических отношений и туристического бизнеса – 108 человек;- юридический факультет – 100 человек.Лучшие студенты каждого из 20 факультетов получат университетские медали за успехи в учебе, научные достижения и активную общественную деятельность.Завершит торжественную церемонию праздничный концерт. Свои поздравления выпускникам подарят творческие коллективы и исполнители университета и города.