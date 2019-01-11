Начало торжественного мероприятия - в 11:00. Оно пройдет в Харьковском Национальном театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
В этом году Каразинский университет вручит дипломы образовательного уровня «магистр» 1332 студентам дневной и заочной формы обучения.
Наибольшее количество выпускников - на таких факультетах:
- экономический – 238 человек;
- факультет иностранных языков – 145 человек;
- международно-экономических отношений и туристического бизнеса – 108 человек;
- юридический факультет – 100 человек.
Лучшие студенты каждого из 20 факультетов получат университетские медали за успехи в учебе, научные достижения и активную общественную деятельность.
Завершит торжественную церемонию праздничный концерт. Свои поздравления выпускникам подарят творческие коллективы и исполнители университета и города.