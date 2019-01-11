У десятков людей, чьи останки были обнаружены в погребении, после смерти были отрублены головы.

Древнеримское захоронение, датируемое примерно IV веком нашей эры, нашли в городке Грейт-Уэлнетэм в графстве Саффолк. Открытие случайно сделали строители. Об этом сообщает Русская служба ВВС.В ходе раскопок археологи обнаружили 52 скелета, у 35 из которых черепа были отделены от тела. Среди останков есть не только мужчины, но и женщины и дети разных возрастов. Из-за этого ученые отбросили теорию о том, что это могло быть массовое захоронение казненных преступников.Предварительный анализ останков показал, что головы были отделены от тел уже после смерти. Их аккуратно отпиливали спереди, чуть ниже челюсти — в отличие от казненных преступников, сложивших голову под ударом меча или топора.Одно из возможных объяснений состоит в том, что местные жители могли принадлежать к одному из римских культов, почитавшего голову как часть души — и, возможно, обезглавливание тела после смерти было частью местного религиозного ритуала погребения.Нельзя исключать и тот вариант, что на этом кладбище захоронены рабы, привезенные издалека, или просто выходцы из далеких культур, которые принесли с собой собственные языческие ритуалы, не свойственные римлянам.