Тематика проектов связана с внедрением европейских практик в различных сферах деятельности вузов.

Участие в 21 проекте Программы ЕС “Erasmus +” принимают девять высших учебных заведений Харьковщины:

– Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;

– Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;

– Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;

– Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт» им. М.Е. Жуковского;

– Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова;

– Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого;

– Харьковский государственный университет питания и торговли;

– Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» (НУА);

– Украинская государственная академия железнодорожного транспорта.

Об этом журналистам сообщила директор департамента по повышению конкурентоспособности Харьковского региона Надежда Деревицкая, – передает корреспондент МГ “Объектив”.

Тематика проектов связана с внедрением европейских практик в различных отраслях экономики (от информационных систем и экологии в психологии и социологии), разработкой новых учебных программ и курсов, академической мобильностью.

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