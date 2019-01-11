Тематика проектов связана с внедрением европейских практик в различных сферах деятельности вузов.Участие в 21 проекте Программы ЕС “Erasmus +” принимают девять высших учебных заведений Харьковщины:
– Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;
– Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
– Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;
– Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт» им. М.Е. Жуковского;
– Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова;
– Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого;
– Харьковский государственный университет питания и торговли;
– Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» (НУА);
– Украинская государственная академия железнодорожного транспорта.
Об этом журналистам сообщила директор департамента по повышению конкурентоспособности Харьковского региона Надежда Деревицкая, – передает корреспондент МГ “Объектив”.
Тематика проектов связана с внедрением европейских практик в различных отраслях экономики (от информационных систем и экологии в психологии и социологии), разработкой новых учебных программ и курсов, академической мобильностью.