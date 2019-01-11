Парк в Херсонской области будет способствовать сохранению уникальной природы и исторических ценностей - здесь находился один из центров запорожского казачества.

О создании в Украине нового Национального природного парка «Каменская Сечь» сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. На своей странице в Facebook он написал , что соответствующий проект указа Президента 10 января был поддержан членами правительства.«Создание НПП — совместное решение местной власти, научных и природоохранных организаций и команды Минприроды», — написал Семерак. Однако документ еще должен быть подписан президентом Украины.НПП «Каменская Сечь» расположен в Херсонской области, в устье реки Каменки, на территории Бериславского района. В его состав будут включены более 12 гектаров земли. Министр подчеркнул, что создание парка имеет важное историческое значение: именно здесь в 1709-1711 годах располагалась одна из главных святынь украинского казачества — «Каменская Сечь».Кроме того, на территории парка сохранился уникальный для Правобережья массив целинных типчаково-ковыльных степей, со всем многообразием растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Этот массив степей является частью так называемой Изумрудной сети — это список территорий особого природоохранного значения, важных для сохранения биоразнообразия, созданный в рамках выполнения Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры Европы.Каменская Сечь была основана в 1709 запорожскими казаками после разрушения Чертомлыкской Сечи русскими войсками. Известно, что Каменская Сечь была укреплена валом и рвом; внутри находились церковь, курени, снаружи — пригород с ремесленными мастерскими (среди них — кузница и мастерская-оружейная) и кабаками. В 1711 по приказу Петра І Каменская Сечь была разрушена. После разгрома запорожцы основали Олешковскую Сечь, а в 1728 еще на 7 лет снова осели в Каменке.Сейчас на месте Сечи сохранилось кладбище с каменным крестом над захоронением соратника гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика кошевого атамана Костя Гордиенка. Здесь проводятся археологические исследования.