По данным Укргидрометцентра, 11 января в Украине, кроме запада и севера, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

В центральных и восточных областях - мокрый снег и дождь, местами - гололед.В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами прогнозируют значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см).Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно - грузовых автомобилей, с просьбой следить за синоптическими прогнозами, при выборе маршрута давать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий, до улучшения ситуации на автодорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.10 января подразделения службы «101» 7 раз привлекались к оказанию помощи водителям на автодорогах Харьковской области. Всего спасатели вытащили из снега 12 автомобилей на дорогах и в населенных пунктах Чугуевского, Волчанского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районов.