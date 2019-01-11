Приближаются крещенские купания, а значит, самое время вспомнить о вреде и пользе зимнего закаливания.

Об этом рассказало издание МедикФорум.Основным принципом закаливания являются постепенность и систематичность. И детям, и взрослым надо начинать с щадящих способов. По сути, нельзя без подготовки прийти к купели и окунуться в морозную воду, так как это может привести к пагубным для здоровья последствиям. В любом случае надо использовать сначала более щадящие способы закаливания.Так, можно использовать более холодную воду, чем обычно. Примерно на 2-3 градуса ниже той, что вы пользуетесь всегда. Начинайте с обтираний такой прохладной водой, затем переходите на обливания. С детьми следует быть намного осторожнее, иначе вы рискуете не развить у ребёнка иммунитет, а наоборот.Также многие люди не учитывают особенности своего здоровья. Это не правильный подход к закаливанию. Все люди делятся на три категории по этому критерию. В первую входят практически здоровые люди, которые болеют простудой не чаще одного-двух раз в год и периодически занимались закаливанием. Вторая категория — относительно здоровые, то есть те, кто болеют до 2-3 раз в год и никогда не закаливались. А третья — ослабленные, часто болеющие и никогда не занимающиеся закаливанием.В связи с разным опытом и состоянием здоровья у каждой группы свои методики закаливания. Разница в температуре воды и воздуха может достигать 10 градусов. Чтобы понять, как закаливаться именно вам, следует правильно соотнести себя с представленными выше группами, а затем использовать верный способ зимнего закаливания.Так, абсолютно здоровые люди должны обливаться прохладной водой с начальной температурой +20…+22 градуса. Второй группе рекомендуется использовать контрастный душ. А представителям третьей категории лучше начинать зимние закаливания с щадиящих методов — воздушные ванны по 5 минут в день с начальной температурой +22 градуса в сочетании с утренней зарядкой. Уже после можно приступить к обтиранию прохладной водой.Лучшим способом закаливания, в том числе и зимнего, является обливание холодной водой. Максимальный положительный результат вы сможете заметить уже после кратковременных процедур.Зимнее закаливание способно привести к общему укреплению организма в целом. Это позволит вам гораздо легче переносить морозы, высокие температуры. К тому же постоянное закаливание позволит обрести высокий иммунитет: благодаря этому вы станете намного реже болеть.Также закаливание благотворно сказывается на работе нервной системы. Закаливающийся человек гораздо устойчивее к стрессам, более спокойным и уравновешенный.Такие процедуры улучшают терморегуляторные способности организма, помогают быстрее адаптироваться к разным условиям. Кроме того, организм человека гораздо быстрее приспосабливается к внешним условиям окружающей среды, регулирует внутреннюю температуру.Не менее приятная польза зимнего закаливания — избавление от целлюлита и излишков жира. Мышцы становятся более упругими, приходят в тонус. Сама кожа улучшается, разглаживается.И наконец, люди, которые занимаются закаливаниями, становятся более выносливыми, у них увеличивается работоспособность.Но надо понимать, что вся польза закаливания проявляется в комплексе с занятиями спорта и правильным питанием.Вред закаливания в прямой связи от противопоказаний. Поэтому следует внимательно ознакомиться со списком, чтобы не столкнуться с вредом.Так, нельзя закаливаться во время заболеваний, которые сопровождаются повышенной температурой тела. Также вред может возникнуть и при сердечной или почечной недостаточности, гипертонии, ишемической болезни сердца. В таких случаях лучше найти другой способ оздоровиться, иначе вы нанесёте себе больше вреда, чем пользы.