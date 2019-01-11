В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области планируют провести служебную проверку действий своих сотрудников, помешавших выступать колядникам в метро.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковcской области, пишет Newsroom.Вчера в украинском Facebook-сообществе "Mova" была опубликована видеозапись выступления колядников на станции "Исторический музей". Как видно, концерт с участием детей и взрослых вызвал недовольством со стороны персонала подземки и правоохранителей. в частности, сотрудник охраны убеждает выступающих, что "это запрещено", а полицейский требует "заканчивать" и покинуть территорию станции.– Ребят, прекращаем петь и поднимаемся на улицу. Есть правила метрополитена, - заявил организаторам полицейский.После этого колядники заходят в вагон, где продолжают петь, а затем выступают на станции "Университет". Отметим, что видеозапись просмотрели более 200 тысяч человек, а сама публикация собрала 5800 репостов и преимущественно негативные комментарии в адрес силовиков и сотрудников подземки.В метро пояснили, что выступающие нарушили сразу несколько правил метрополитена, согласно которым пассажирам нельзя проводить публичные мероприятия, петь и играть на музыкальных инструментах, а также осуществлять коммерческую деятельность без письменного разрешения перевозчика.Если бы мероприятие было с нами согласовано, то на станции находился бы персонал для помощи организаторам. Выбрали бы удачное место, чтобы не мешать пассажиропотоку и не заглушать музыкой объявления, - рассказали на предприятии.В пресс-службе областной полиции, в свою очередь, рассказали, что проведут служебную проверку и дадут оценку действиям своих сотрудников в метро. О ее результатах силовики сообщат позднее.